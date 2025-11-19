中国政府が日本産水産物の輸入停止を日本側に通達したことが中国でも伝えられ、ネットユーザーが反応を示している。報道によると、中国側から19日朝に正式な外交ルートを通じて連絡があったという。高市早苗首相の台湾有事をめぐる発言の撤回を求める中国政府は、これまで日本への渡航自粛要請や日本映画の公開停止などの措置を行っている。中国側は「処理水に関してモニタリングが必要」などと主張しているが、水産物の輸入停止も