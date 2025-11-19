中国の李強総理は現地時間11月18日午後、モスクワのクレムリンでロシアのプーチン大統領と会談しました。李総理は、習近平国家主席のプーチン大統領への心のこもったあいさつと祝意を伝えてから「両国元首の戦略的指導の下で、中国とロシアの新時代における全面的な戦略的協力パートナーシップは高いレベルで維持されている。今年に入って、習主席とプーチン大統領は2回会談を行い、中ロ関係のさらなる発展の方向性を示してきた。