米連邦巡回区控訴裁判所は現地時間11月18日、トランプ米大統領が米CNNに対して提起した4億7500万ドルに及ぶ誹謗（ひぼう）訴訟の棄却を維持する決定を下しました。この訴訟は、CNNが「2020年の大統領選が盗まれた」というトランプ大統領の主張を「うそ」と呼んだことに端を発しています。この案件は2023年7月、CNNの関連記述が「意見であり、訴訟可能な虚偽の事実陳述に該当しない」として棄却の裁定を下されていました。（提供/CR