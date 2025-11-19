◇NBAレイカーズ140ー126ジャズ（2025年11月18日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（27）が18日（日本時間19日）に本拠地ジャズ戦で復帰。先発出場して6得点4リバウンドを記録した。チームもレブロン・ジェームズが復帰。いきなり11得点12アシストのダブルダブルを達成し、ルカ・ドンチッチもチーム最多37得点10アシストの大暴れで逆転勝利を飾った。3連勝でチームの大黒柱の復帰を祝福した。15日（同