19日15時現在の日経平均株価は前日比49.81円（-0.10％）安の4万8653.17円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は741、値下がりは795、変わらずは73。 日経平均マイナス寄与度は42.12円の押し下げで東エレク がトップ。以下、アドテスト が21.39円、イビデン が13.7円、ＴＤＫ が10.78円、ディスコ が10.76円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を27.07円押し上げている。次いでイオン が11.83円