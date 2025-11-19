一般財団法人全日本大学バレーボール連盟は17日（月）、秩父宮賜杯全日本バレーボール大学選手権大会ミキプルーンスーパーカレッジバレー2025（第78回全日本インカレ男子と第72回全日本インカレ女子）のチケット情報を公開した。 全国の大学チームが「大学日本一」の座をかけて競い合う全日本インカレ。4年生の集大成となるこの大会は、毎年白熱した戦いを見せている