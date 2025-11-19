乳児が感染すると重症化する恐れのあるRSウイルス感染症のワクチンについて、厚生労働省が妊婦への定期接種を来年4月から始める方針を示しました。【映像】厚労省の様子RSウイルス感染症は、発熱やせきなどかぜのような症状が続き、多くは軽症で回復しますが、生後6カ月以内の乳児などが感染した場合、重症化する恐れがあります。19日、厚労省はRSウイルス感染症のワクチンについて、公費での定期接種を始める方針を示しまし