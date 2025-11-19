在沖縄米兵が18歳未満の少女に対する不同意わいせつ容疑で書類送検されたことを受け、沖縄県の玉城デニー知事は19日、報道陣の取材に応じ「女性の人権や尊厳をないがしろにする悪質な事件は断じて許されるものではない」と述べた。