お笑いタレントのエハラマサヒロ（４３）が１８日、インスタグラムを更新。夫婦円満の秘訣を明かした。エハラはこの日「本日１６回目の結婚記念日でございました」と報告し、妻とのツーショットを投稿。「出会って１８年、結婚して１６年１回もケンカしてないのはなかなかの記録やと思っております。まぁ神様と結婚しただけやけどね。わし仕事でピリピリしてたりするし」とつづった。結婚記念日には寿司を食べに行ったといい