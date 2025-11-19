阪神の豊田寛外野手（２８）が１９日、契約更改交渉に臨み、３００万増の１１３０万円でサインした。（金額は推定）今季は代打での打率が・３５０と勝負強さが光った。３３試合に出場し、５６打数１３安打４打点の成績をマーク。７月３日の巨人戦（甲子園）では九回無死満塁でマルティネスから犠飛を放ち、プロ初のサヨナラ打を放った。ここぞの場面で存在感を示した。この場面を振り返り、「本当にうれしかった。ああいう場面