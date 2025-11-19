ＭＬＢの公式サイトと公式Ｘ（旧ツイッター）、公式インスタグラムは１８日（日本時間１９日）、ドジャース大谷翔平投手（３１）ら日本人選手５人がそろった「東京シリーズ」のドキュメンタリー映画の公開を発表した。今年３月１８、１９日に東京ドームで行われたドジャース―カブス戦のドキュメントが「ホームカミングザ・東京シリーズ」のタイトルで来年２月２３、２４日に劇場公開される。公式サイトは「舞台を彩った日