″最後の勇姿″を……11月8日に『Break the KAT-TUN』と題した解散コンサートを行った『KAT-TUN』。グループは3月末で幕を閉じたが、約半年後に再集結するという異例の展開となった。一夜限りの公演の直前、10月22日にはSTARTO ENTERTAINMENTの全ファンクラブ会員のもとに、とあるお知らせが届いたという。STARTOは今年2月12日にKAT-TUNの解散を電撃発表。’26年にCDデビュー20周年のアニバーサリーを控えていたなか、亀梨和也（39