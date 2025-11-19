ÆüËÜ¼ò¡ÖÈ¬³¤»³¡×¤ò¾úÂ¤¤¹¤ëÈ¬³¤¾úÂ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢3·î¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀMLB¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º2Ï¢ÇÆ¤òµ­Ç°¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤ËºÌ¤Ã¤¿¡Ö½ãÊÆÂç¶ã¾ú È¬³¤»³¡×¤ò12·î1Æü¤«¤éÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¸ÂÄêÈÎÇä¤¹¤ë¡£11·î18Æü¤ËÅÔÆâ¤ÇÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¡£¥³¥é¥ÜÂè1ÃÆ¤Ç7·î¤«¤é¡ÖÆÃÊÌËÜ¾úÂ¤¡×¤ò¥Ö¥ë¡¼¥Ü¥È¥ë¤ÇÅ¸³«Ãæ¤À¤¬¡¢Æî±À¿¿¿Î¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤äÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤É¡ËÆüËÜ¼ò¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â¶½