お笑いコンビ・ナインティナイン（岡村隆史、矢部浩之）が19日、都内で行われたFOD『めちゃ×2メチャってるッ！〜Let’s Do MECHA again！』（第1部：全5話、第2部：全7話）の取材会に出席。ひさびさとなった「めちゃ」への思いを打ち明けた。【写真】なかなか見れない！ガッチリ握手を交わすナインティナイン『めちゃイケ』終了から6年。名物の「岡村オファーシリーズ」が再び始動したが、今回は最長となる484日、足かけ3年に