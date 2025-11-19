●誕生25周年を機にSuica大改革を実施中11月11日、JR東日本が電子マネーの先駆け的存在であるSuicaの大改革「Suica Renaissance」第2弾を発表し、注目を集めている。昨年12月10日の第1弾に次ぐ発表だ。【こちらも】ローコスト型スーパー「TRIAL GO」が東京初進出小売業界への影響は?Suicaは2001年に誕生し、2026年で25周年を迎える。Suicaカードをタッチするだけで鉄道の改札を通過できる便利な機能が受けて幅広いユーザーに