駅で発売されている「おトクなきっぷ」の発売は終了JR北海道は2025年11月19日、来年春に旭川方面の特急を全車指定席化すると発表しました。【図】こう変わります！2026年春からの特急列車の編成全車指定席化されるのは、特急カムイ・ライラック（札幌〜旭川）、特急宗谷（札幌〜稚内）、特急オホーツク（札幌〜網走）。これをもって、北海道内の特急列車は全て全車指定席となる予定です。JR北海道は全車指定席化により、「早