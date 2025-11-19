ディズニーが企画する、ユニークで魅力的な「ディズニーヴィランズ」の「人を惹きつける力」に注目した”パワーワード”をテーマにしたキャンペーン『パワーワード・ヴィランズ』キャンペーンに参画している「八天堂」八天堂から「ディズニーヴィランズ」のダークで魅力的な世界観をイメージした「黒いくりーむパン あんバター」がブラックフライデーより順次発売されます☆ 八天堂「ディズニーヴィランズ」黒いくりーむパン