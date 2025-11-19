女子ゴルフの大王製紙エリエール・レディースは愛媛・エリエールGC松山であす20日に開幕する。渋野日向子（27＝サントリー）はプロアマ戦で最終調整した。前週はアニカ・ゲインブリッジ・ペリカンに出場したが、予選落ち。来季の準シードが得られるポイントランク100位以内に入ることができなかったため、来季の出場権を懸けた最終予選会（12月、アラバマ州）へ出場する。「Qスクール（最終予選会）まで時間もないですし、1