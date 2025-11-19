（写真：Ushico／PIXTA）優秀な人材を集めても、チームのパフォーマンスが上がらない──そんな現場のジレンマを、脳科学と組織論の両面から打ち破るキーワードが”感情労働”だ。「NHKスペシャル」ほかで注目の脳科学者・恩蔵絢子氏は、成果を出すチームに共通する特性として「感情を読む力＝社会的感受性」の重要性を挙げる。個人のIQでは測れないこの能力は、長らく“無償”として扱われてきたが、今やAI時代において人間にしか