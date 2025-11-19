MLB・ドジャースとメッツは日本時間19日、財団の取り組みについて発表。アメリカのイベントの1つである「感謝祭」に絡めて、七面鳥のプレゼントなどを行うことを明かしました。大谷翔平選手や山本由伸投手らを擁するドジャース。このドジャース財団では、ムーキー・ベッツ選手が設立した5050財団などと協力してドライブスルー式の食料配布イベントを開催。750世帯に七面鳥、感謝祭の副菜、ギフトカード、生活必需品を先着順で配布