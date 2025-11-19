10代の女性に対し、みだらな行為をしたとして高知県警は11月19日、指定暴力団組員の40代の男を児童福祉法違反の疑いで逮捕しました。児童福祉法違反の疑いで逮捕されたのは、高知市神田の指定暴力団・六代目山口組系豪友会組員・中嶋龍二容疑者（46）です。警察によりますと中嶋容疑者は2020年6月ごろ、高知市内に住む10代の女性に対してみだらな行為をした疑いが持たれています。中嶋容疑者は、2024年5月から2025年6月まで暴力団