贋作と判断した油彩画「自転車乗り」を梱包する徳島県立近代美術館の学芸員＝7月、徳島市徳島県立近代美術館（徳島市）は19日、6720万円で購入し贋作と判断した油彩画「自転車乗り」を購入元の画廊に返却し、全額が返金されたと発表した。東京文化財研究所（東京都台東区）による科学調査の結果でも、贋作と裏付けられたと明らかにした。絵画は1999年にフランスの画家ジャン・メッツァンジェの作品として購入。同館は、ドイツ