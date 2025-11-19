阪神の前川右京外野手（２２）が１９日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１００万減の３１００万円でサインした。（金額は推定）今季は自身初の開幕スタメンをつかむも、５月末に降格。昨季１１６試合だった１軍出場は６９試合にとどまり、「非常に悔しい一年で。開幕とかはよかったんですけど、そこから好不調が激しく１軍２軍行き来するのが多い一年でした」と振り返った。波が出た要因については「メンタル的