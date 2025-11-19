ジェットスターグループは、「ブラックフライデー」を11月26日正午から12月3日午後4時59分まで開催する。日本発着全路線が対象で、片道運賃は2,960円から。搭乗期間は12月4日から2026年7月29日まで。設定路線とエコノミークラス「Starter」の片道最低運賃は、以下の通り。いずれも設定席数には限りがあり、一部期間は対象外となる。燃油サーチャージなし、支払手数料や空港使用料等は別途必要となる。・東京/成田発着旭川・札幌/千