東京ガールズコレクション実行委員会は、2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、マイナビ TGC 2026 S/S）の開催を発表した。『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』テーマは“OUR CANVAS”『マイナビ TGC 2026 S/S』のテーマは“OUR CANVAS”。すべての人がTGCという巨大なキャンバスにそれぞれの色を重ね、個