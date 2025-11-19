タレントの千秋が19日、自身のインスタグラムを更新。声優の仕事を本格化させるため、声優事務所「アトミックモンキー」と業務提携することを発表した。千秋は「この度、わたくし千秋は、声優のお仕事をもっと頑張るために、声のみ預かりという形で、株式会社アトミックモンキーさんと業務提携をすることになりました」と報告。「色んなことに挑戦する中で、改めてしっかりやっていきたいなと思ったことが、声優というお仕事