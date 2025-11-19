日本選手として初めて米野球殿堂入りしたイチロー氏（52＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が19日に都内で、ワコールが展開するコンディショニングウエアブランド「CW―X」のイベントに出席。51歳以上を対象とした「CW―X×イチロー“over51”スポーツテスト」を開催した。運動から離れてしまった自身と同じ世代に、コンディショニングの重要性や運動を継続する大切さを伝えるために自ら企画したという。CW―Xの