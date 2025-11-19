自民党の小林政調会長は19日、近く政府がまとめる総合経済対策に子育て世帯への支援として、子ども1人あたり2万円の現金給付を行う方向だと明らかにしました。児童手当に上乗せする考えです。自民党 小林政調会長「子育て世代をしっかりと支援していく観点から、子ども1人当たり2万円を児童手当に上乗せしていくような形で支援していく」自民党の小林政調会長は、国民民主党・公明党の政調会長とそれぞれ会談し、総合経済対策に子