NHKの稲葉延雄会長が19日、東京・渋谷の同局で定例会見を行い、英公共放送BBCがティム・デイビー会長らが辞任すると発表した件についてコメントした。BBCは2024年の米トランプ大統領選前に放映した番組で、トランプ大統領の演説を恣意（しい）的に編集したなどと批判が出ていた。この件について、稲葉会長は「先般BBCで、報道番組を巡ってトラブルがあり、会長が辞めると。で、デイビー会長っていうのは、私もよく存じ上げて