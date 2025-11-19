「明治神宮野球大会・大学の部・決勝、立命大−青学大」（１９日、神宮球場）史上６校目となる初の大会連覇を目指す青学大は、来秋ドラフト１位候補の渡部海捕手（３年・智弁和歌山）の一発で先制した。両投手が好投し０−０で迎えた六回。１死二、三塁の好機で、フルカウントから内角低めスライダーを捉え左中間席へ３ランを放った。中日ドラフト１位のエース・中西聖輝投手（４年・智弁和歌山）を五回まで無安打８奪三振