19日のボートレース江戸川「にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川」最終日2Rで、4艇による事故が発生した。スロー3コースから金山立樹（31＝東京）が捲って先制。インの藤井公人（27＝福岡）は1周1マーク、金山をけん制気味に回ろうとしたもののバランスを崩して転覆失格（選手責任＋不良航法）。後続の末永由楽（39＝岡山）、南野利騰（40＝福井）、津田陸翔（24＝広島）が乗り上げ末永は不完走、南野と津田は転覆失格となり