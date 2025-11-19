今年の日経新春杯を勝ったロードデルレイ（牡５歳、栗東・中内田充正厩舎、父ロードカナロア）が香港カップ・Ｇ１（１２月１４日、香港シャティン競馬場・芝２０００メートル）の招待を１１月１３日に受諾していたことが１１月１９日までに分かった。同馬は秋の始動戦として予定していた天皇賞・秋を態勢が整わないため、回避していた。今年の香港カップは他にベラジオオペラ（牡５歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）