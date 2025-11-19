読売新聞は１９日までに、主要な民間調査機関１０社に対し、２０２５〜２６年度の国内総生産（ＧＤＰ）の成長率予測をアンケート調査した。全社が１％以下を予想し、２６年度は単純平均で０・７％だった。日本経済は当面、プラス成長が続くものの、米国の高関税措置が重しとなり、低成長となる見通しだ。（経済部中西梓）内閣府が１７日発表した２５年７〜９月期のＧＤＰ（季節調整値）の速報値は、物価変動の影響を除いた実