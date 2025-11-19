豚熱の対策本部会議で発言する鹿児島県の塩田康一知事＝19日午前、鹿児島県庁鹿児島県は19日、霧島市で17日に見つかった死んだ野生イノシシ1頭が、豚熱（CSF）に感染した疑いがあると発表した。国の検査で確定すれば、野生イノシシの感染確認は県内初めてとなる。県によると、九州で野生動物の感染が確認されていたのは福岡、佐賀、長崎、宮崎の4県。塩田康一知事は対策本部会議で「養豚場への侵入を防ぐため、衛生管理基準の