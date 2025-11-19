ロッテからドラフト４位で指名された桜井ユウヤ内野手（１８）＝昌平＝が１９日、さいたま市内で仮契約した。契約金４０００万円、年俸５６０万円（金額は推定）、背番号は５５に決まった。５５番という背番号は大砲としての期待の表れ。桜井は「プロ野球の世界の先輩たちでも松井選手だったり村上選手だったりいて、ホームランバッターのイメージがあって、自分もそのような選手になりたいと思って、その期待に応えられるよう