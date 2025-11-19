スコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソン（リヴァプール／イングランド）が、FIFAワールドカップ26出場を決めた喜びを口にした。18日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。FIFAワールドカップ26欧州予選・グループCの最終節が18日に行われ、2位スコットランド代表は首位デンマーク代表と対戦。勝ち点「1」差で迎えた直接対決はスコットランド代表がリードすると、デンマーク代表が追いつく展開で2−2のまま後半アデ