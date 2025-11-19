政府が21日にも決定する経済対策をめぐり、自民党の小林政調会長は、子育て世帯に対し子ども1人あたり2万円を児童手当に上乗せして給付する方針だと明らかにしました。【映像】小林政調会長、会談の様子「食料品の価格を含めて、物価が上がってきている中で、子育て世代をしっかりと支援していく観点から、子ども1人あたり2万円支援していく」（自民・小林政調会長）小林氏は高市総理大臣の意向を踏まえ、経済対策に「多くの政