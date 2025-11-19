玉置浩二が率いる「玉置浩二 with 故郷楽団」のツアーファイナルが、12日に東京ガーデンシアターで開催された。8月に始まった今回のツアーは、玉置浩二 with 故郷楽団としての活動10周年を記念した特別なもので、15人編成による豪華なステージが観客を圧倒した。【ライブ写真】大興奮の東京ガーデンシアター公演！玉置浩二のステージショット公演は、ギターだけに光が当たる印象的な演出からスタート。インストゥルメンタルに