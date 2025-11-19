【新華社北京11月19日】中国の人民日報は11月18日付の総合面「国際論評」欄に「中国の内政に武力で干渉する企ては必ず正面から痛撃を受ける」と題した記事を掲載した。全文は以下の通り。今年は、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年、国連創設80周年、そして日本の敗戦から80年に当たる。この歴史的節目に、日本の高市早苗首相が台湾に関する危険な発言を行い、その撤回を拒否したことは、戦後の国際秩序への公