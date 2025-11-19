【新華社ウルムチ11月19日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州の昭蘇（モンゴルキュレ）湿地公園では11月中旬を迎え、数十羽のハクチョウが越冬のために飛来している。川面に霧が立ち込める中、ハクチョウたちが戯れながら餌を探し、自由に動き回る様子は冬の美しい光景となっている。生態環境の持続的な改善が進む中、同公園は渡り鳥にとって理想的な生息地となり、毎年約100羽のハクチョウがここで越冬している。（