Maison de FLEURから、心ときめく「リラックマ」とのコラボコレクションが再び登場♡今回のテーマは“カップケーキ”。甘い世界に浸るリラックマたちの限定アートを使用した、バッグやポーチ、ぬいぐるみなど全10型がラインアップします。特に注目は本コラボ初のリュック。上品なブラックに刺繍されたリラックマや取り外し可能なリボンチャームなど、ファンの“欲しい”が詰まった仕上がりに。