政府がガソリンへの補助金を増額したことを受け、全国のレギュラーガソリン平均価格は3円以上値下がりしています。さきほど発表されたおととい（17日）時点の全国のガソリン平均小売価格は先週より3円70銭安い、1リットルあたり169円80銭となっています。価格の調査を行っている「石油情報センター」によりますと、政府が今月13日にガソリンの補助金を1リットルあたり5円増額したことが影響していて、160円台は2023年6月以来となり