きのう行われた日本と中国の局長級協議をめぐり、中国国内で協議終了後の写真が「日本側が頭を下げているようだ」と話題となっています。高市総理の台湾有事に関する答弁をめぐり、きのう、北京の中国外務省で行われた局長級協議。終了後、報道陣の前に両手をポケットに入れて現れたのは、劉勁松アジア局長です。一方、金井正彰アジア大洋州局長は、厳しい表情を崩さずに劉局長に話しかけています。中国外務省劉勁松アジア局長「