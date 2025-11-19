福岡市中央区にある「salon de Princess（サロンドプリンセス）」は、ネイリストで心理カウンセラーでもあるオーナーの小川博代さん（５５）が、お客さんの希望するネイルを美しく施してくれるだけでなく、悩み相談にも応じてくれる評判のネイルサロン。小川さんの飼い猫の「ソフィ」（メス、１２歳）と「マロン」（メス、１１歳）姉妹もお客さんをお出迎えし癒している。ソフィとマロンのこと、ネイルのことなどについて小川さん