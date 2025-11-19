Image: Apple Studioが出来すぎているんだ…。Apple（アップル）のMacシリーズの中で、最高の性能と最高の拡張性を備えたモデルと言えば？ そうですね「Mac Pro」。プロのクリエイティブワークに応えられるように設計された、Macの王として君臨しています。ただ、その進化は遅く、未だにチップは2023年の「M2 Ultra」。もうM5チップがリリースされているので、そろそろ王も「M5 Ultra」でア