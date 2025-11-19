西武は19日、成田晴風投手、シンクレア投手、ラマル選手を「ジャパンウィンターリーグ2025」に派遣すると発表した。▼ 成田晴風投手コメント「変化球は十人十色だと思うので、いろいろな選手が集まる良い機会として積極的に教えてもらいたいと思いますし、トレーニング方法についても学びたいと思っています。この冬はウエイトにも力を入れたいと思っているので、パワーとスキルの両方がレベルアップできたらいいなと思います」