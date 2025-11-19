◆明治神宮野球大会九州国際大付高11―1神戸国際大付高（19日、神宮球場）高校の部決勝で、4年ぶり2度目出場の九州国際大付高（九州）が神戸国際大付高（近畿）を破り初優勝を飾った。プロ注目の1番打者、牟禮翔（2年）は3打点をマークして、福岡県勢では2000年大会の東福岡以来で25年ぶりの快挙に大きく貢献した。4点を挙げた6回に2点二塁打を放ったほか8回には左犠飛。初回も四球を得て3点先制の起点となった。今大会は