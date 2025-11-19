◆明治神宮野球大会九州国際大付高11―1神戸国際大付高（19日、神宮球場）高校の部決勝で、4年ぶり2度目出場の九州国際大付高（九州）が神戸国際大付高（近畿）を破り初優勝を飾った。先発の1年生左腕の岩見輝晟は9回途中3安打で11三振を奪い1失点と力投。福岡県勢では2000年大会の東福岡以来で25年ぶりの快挙へと導いた。身長187センチの長身から投げ下ろす最速144キロの真っすぐにスライダー、フォークボールなどを駆使