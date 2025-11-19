元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が19日、自身のX（旧ツイッター）を更新。朝から39度を超える発熱があったことを報告した。「朝から39度を超える高熱が出て、吐き気と体のしびれがやばくて」と発熱したことを報告。「インフルになっちまったか、、、と思いきや検査したら、インフルじゃなく胃腸炎でした」と検査の結果、胃腸炎だったことも明かした。「今日と明日、沢山の方にご迷惑おかけします。すいません、、、」と謝