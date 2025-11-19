ナゴヤ球場での秋季キャンプを終え、手締めをする中日の選手ら中日が19日、ナゴヤ球場と高知市に分かれて行っていた秋季キャンプを打ち上げた。長距離砲として成長が期待される新人の森駿はナゴヤ球場で汗を流し「基礎練習を試合で生かせるようにしたい」と話した。井上監督が指導した高知市では期間中、若手投手陣が投げ込みや走り込みに注力。来季の上位浮上へ土台づくりに励んだ。